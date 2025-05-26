Дочь рассказала о многоженце Иване Сухове

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна раскрыла правду о жизни с отцом. Отвечая на вопросы блогера Дмитрия Кэша в видео на его YouTube-канале, 18-летняя девушка призналась, что родитель в действительности не так многодетен, как заявляет.

По словам Анны, еще недавно Сухов придерживался иных взглядов на жизнь. В течение долгих лет он менял свою позицию и дочь наблюдала за этим процессом.

«Он был не особо уверен, и я думаю, он глубоко запутался. Он переобулся во многих моментах и придумывает настолько примитивные отмазки, что я думаю: "Пап, ну будь ты умнее"», — рассказала она.

Девушка сомневается в том, что у Сухова в действительности столько детей, сколько он заявляет. В частности, она опровергла его слова о том, что уже в 16 лет у него было шесть наследников. По мнению Анны, он это придумал.

«Вот внезапно просто, он мне рассказывает, я ни одной фотографии не увидела. Хотя мы с ним достаточно в таких доверительных отношениях», — сказала она.

Иван неоднократно заявлял в интервью, что старшие дети добровольно пошли по его стопам, а дочери окончили МГУ. Но девушка считает, что это заявление было сделано лишь ради более серьезного отношения общественности к его принципам. По словам Анны, в действительности он еще не выдал ни одну дочь замуж.

Она добавила, что во многом Суховым движет эгоизм и неуверенность в себе — у отца было трудное детство, а своими действиями он пытается поднять самооценку. Сама девушка стать женой многоженца не хочет.

«На данный момент я строю свою семью, но по стопам отца я не пошла. Я больше своей дорогой иду, учусь на своих ошибках, но к его советам прислушиваюсь периодически, потому что в чем-то я с ним согласна, в семейных ценностях каких-то, в каких-то нет», — сказала она.

Девушка добавила, что ее младшие братья и сестры растут в благоприятной атмосфере, а отец не лишает их выбора.