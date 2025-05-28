«Аэрофлот» из-за ограничений в работе Шереметьево корректирует расписание
«Аэрофлот» в связи с ограничениями в работе аэропорта Шереметьево осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены и объединения нескольких рейсов.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Уточняется, что пассажирам отменённых рейсов предлагается переоформление билета. Тем, кто принял решение отказаться от перелёта, будет произведён полный возврат стоимости билета.
«Авиакомпания усилила работу наземных служб и контакт-центра», — говорится в сообщении.
Временные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево ночью 28 мая.
Кроме того, ограничения вводились в ряде других российских аэропортов.