«Аэрофлот» из-за ограничений в работе Шереметьево корректирует расписание

«Аэрофлот» в связи с ограничениями в работе аэропорта Шереметьево осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены и объединения нескольких рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Уточняется, что пассажирам отменённых рейсов предлагается переоформление билета. Тем, кто принял решение отказаться от перелёта, будет произведён полный возврат стоимости билета.

«Авиакомпания усилила работу наземных служб и контакт-центра», — говорится в сообщении.

Временные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево ночью 28 мая.

Кроме того, ограничения вводились в ряде других российских аэропортов.