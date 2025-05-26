Ушел из жизни актер Джеймс Паттерсон из советского фильма «Цирк»

22 мая 2025 года на 92-м году жизни ушел из жизни Джеймс Ллойдович Паттерсон — артист, писатель и поэт, прославившийся ролью маленького негритенка в фильме «Цирк» с Любовью Орловой.

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Будущий деятель искусства родился 17 июля 1933 года в Москве. Его отец, оформитель Ллойд Паттерсон, выпускник Хэмптонского университета, прибыл в СССР в 1932 году в составе культурной миссии. Позже он присоединился к Радиокомитету СССР, став диктором англоязычного вещания Московского радио.

Жизнь Паттерсона-старшего оборвалась трагически: во время эвакуации в Комсомольске-на-Амуре он скончался в марте 1942 года от последствий боевой контузии. Мать Джеймса, Вера Аралова, театральный художник, посвятила себя работе на Московской киностудии.

Детство Джеймса Паттерсона было связано с музыкой: он поступил в школу имени Гнесиных, где осваивал виолончель. В 1951 году он завершил обучение в Рижском Нахимовском военно-морском училище, после чего продолжил образование в инженерном училище имени Дзержинского. К 1955 году молодой офицер принял командование рулевой группой подлодки «С-95» на Черноморском флоте.

Судьба Паттерсона сделала новый виток после окончания Литературного института имени Горького. С 1967 года он стал членом Союза писателей СССР, а его произведения публиковались в журналах «Огонёк», «Москва» и «Советский воин».

Особое место в биографии Джеймса заняла дружба с Любовью Орловой, которая длилась до последних дней великой актрисы.

В 1994 году Паттерсон вместе с матерью переехал в США, где обосновался в пригороде Вашингтона и провел остаток жизни.