Москвич потребовал от Роспотребнадзора запретить ценники на 100 грамм

Ценники, указывающие, сколько стоит 100 грамм продукта, заставляют людей попадать в крайне неловкие ситуации. Поэтому москвич потребовал их запретить.

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Ценники, указывающие, сколько стоит 100 грамм продукта, заставляют людей попадать в крайне неловкие ситуации. Поэтому москвич потребовал их запретить. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, инициатором такой революции ценников стал москвич Владимир Зыков. Он рассказал, что покупал 250 грамм печенья в супермаркете, а цифра на ценнике была за 100 грамм. В итоге, на кассе мужчина увидел чек и обалдел.

Владимир отказался от покупки. А после изучил закон и нашел его нарушение. Оказывается, продавцы обязаны указывать цену не только за вес, но и за упаковку.

Вооруженный этим знанием, Зыков обратился в Роспотребнадзор, потребовав навести порядок. Однако, ему отказали.

© Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Теперь мужчина подал в суд уже на Роспотребнадзор. Он требует, чтобы ведомство признало нарушение и обязало всех продавцов указывать полную информацию о товаре.

Ранее «Мослента» писала о том, что ценник трапезной Новоспасского монастыря сильно изменился. Многие ее посетители хорошо помнят, что раньше вместо цен было написано «пожертвование»/сумма за блюдо. Однако теперь все иначе.