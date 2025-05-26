Без ВСУ: как налаживается мирная жизнь в Курской области

Жительница села Большое солдатское Татьяна Сорокина любезно приглашает к себе во двор. Запах свежескошенной травы и цветущего палисадника буквально обезоруживает. Все так же, как у большинства соседей. Дом и пару соток земли, которые она не смогла бросить даже под угрозой обстрелов. Когда бои были еще в активной фазе тайно приезжала на участок - полоть и сеять.

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Татьяна Васильевна призналась, что так спокойно она себя здесь давно не чувствовала. В августе прошлого года, когда украинские боевики начали оккупацию приграничья, она вместе с семьей была дома. Осталась и после первых обстрелов, приютила десяток беженцев из Суджи и заботилась о наших бойцах.

«Приехала врач Галина Григорьевна с двумя ребятами. Забрали эту еду. Оказывается, с границы 37 человек ребят вывели. И здесь у нас у сельхозтехники они отдыхали, и мы им есть приготовили», - поделилась она.

На улице только она и еще несколько соседей, которые смогли приехать и хотя бы проверить свои дома. На некоторых участках сохраняется угроза неразорвавшихся снарядов. Там же, где саперы успели проверить территорию, уже работают волонтеры.

Обстрелы села Большое Солдатское не прекращались даже после полного освобождения курского приграничья. Несмотря на это, работы по восстановлению идут полным ходом. Например, волонтеры Народного фронта вывозят остатки старой кровли, разрушенной в результате прилета украинского беспилотника.

Для волонтеров Народного фронта это одна из трех заявок на сегодня. И все в Большом Солдатском. Разобрать завалы и вывезти мусор, перекрыть крышу и закрыть окна, привезти продукты и предметы первой необходимости.

Главная помощь - это люди, которые немедленно откликнулись на беду. Как студент Юго-западного университета Иван Гамов. Будущий инженер-геодезист в августе прошлого года дома сидеть не стал и отправился в приграничье, здесь он по сей день.

«Мы сплоченный народ. Поэтому когда кому то из наших соседей, из наших друзей, товарищей нужна помощь, все, не задумываясь, встают и бок о бок помогают», - поделился волонтер.

С теми, кто помогал и помогает: с Иваном Гамовым и другими волонтерами на неделе президент встретился лично. Это первая поездка Владимира Путина в Курскую область после ее полного освобождения.

«Мы команда. Вот мы с вами - команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет. Я вот на вас смотрю, вас слушаю: сильные, заряженные люди, главное, что позитивно заряженные», - отметил президент России.

Отброшенные части ВСУ в бессильной злобе прицельно бьют и по волонтерам и по местам их работы. Некоторые объекты приходится восстанавливать по нескольку раз. Координатор Курского отделения Народного фронта Александр Касауров рассказал президенту, как через несколько дней после восстановления памятника героям-летчикам по нему ударил украинских беспилотник.

«Казалось бы разрушать больше нечего, но после нашего приезда, после того как мы там помогли, снова туда нанесли удар. Для нас непонятно, но ничего, будем работать, нас это не остановит», - сказал он.

Курск, который на век старше Москвы, утеряны десятки объектов культурного наследия. В Судже ракетными выстрелами уничтожен краеведческий музей, а с ним и пятивековая история города. Волонтеры составили целый каталог оскверненных и уничтоженных ВСУшниками памятников.

«Понятно, для чего это делается. Для того, чтобы стереть память, историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А это зачем? А чтобы не было будущего. Вот так все на самом деле элементарно. И еще стереть память у тех, кто смотрит в сторону России», - отметил президент России.

Чтобы о преступлениях украинских оккупантов помнили, врио губернатора Александр Хинштейн попросил поддержать создание федерального музея, посвященного ужасающим событиям в регионе. Называющие себя православными, украинцы не стеснялись обстреливать даже церкви, а Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, известный с 17-го века, взорвали при отступлении. Многие храмы стали центрами сопротивления врагу. Отец Евгений из города Курчатова, украинских боевиков остановили буквально в паре километрах от его церкви. Несмотря на опасность, жители с первых дней организовали в обители мини производство медицинских материалов.

«На территории храма города Курчатова, в городе Курск, в городе Железногорск были практически организованы мануфактуры по производству перевязочного стерильного материала, салфеток для операционных. Вместе с группой ветеранов "Альфа" начали доставлять здесь по полевым госпиталям, которые размещались по государственной границе, при эвакуации раненых, дальше Запорожское направление, Херсонское направление», - рассказал настоятель курчатовского храма Успения Пресвятой Богородицы в Курской области иерей Евгений Карачевцев.

Среди священнослужителей есть и убитые, и раненые. Но их роль на передовой чрезвычайно важна, не раз подчеркнул президент. Они лечат душевные раны и поднимают боевой дух солдат.

«Залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий, - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. А здесь роль, значение духовных наставников трудно переоценить», - сказал Владимир Путин.

Сейчас в Курской области активно идет восстановление разрушенного. Параллельно продолжается реализация больших проектов, которые не смогла остановить даже угроза артобстрелов. Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Эта атомная станция возводится в городе Курчатов. Первый энергоблок планируется ввести до конца этого года, второй - в стадии монтажа контуров. Новые реакторы будут постепенно замещать энергоблоки первой курской станции.

После разгрома ВСУ вся приграничная территория оказалась заминированной. И обезвреживание ловушек, снарядов и схронов займет немало времени.

Президент поручил ускорить темпы разминирования и следом - сразу переходить к восстановлению разрушенного. А на время, которое потребуется для этой работы - решено сохранить выплаты жителям приграничья.

Но главной проблемой остается все еще сохраняющаяся угроза обстрелов с территории Украины. Во время визита Владимира Путина киевские боевики нанесли беспрецедентное количество ударов по Курской области. Под прицелом был даже вертолет главы государства. Украинский беспилотник атаковал и машину главы Беловского района. Николай Волобуев успел выпрыгнуть в последний момент - на скорости под сотню. Переломы, ссадины, но уцелел и остался в сознании. Выполз на дорогу, где его и обнаружили наши бойцы.

«Сегодня я ехал на работу, с утра я выехал на работу. Я увидел дрон завис впереди меня и набирал скорость, поэтому я как мог затормозил, он все равно выполнил маневр и ударил в машину», - рассказал Волобуев.

Уже на больничной койке он пошутил, что для него это четвертый день рождения. Пару раз он попадал под обстрелы Himars с территории Сумской области. Новость о покушении на главу района за считанные часы облетела всю страну. Накануне он принимал участие во встрече Владимира Путина с руководителями муниципальных образований и общественниками в Курчатове, и как выяснилось, президент запомнил главу приграничного района. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Волобуев попросил подальше отогнать врага от границы.

Из близлежащей Сумской области до курских городов достает даже артиллерия. Как подчеркнул президент на совещании с правительством - цели противник выбирает самые уязвимые. Гибнут старики, женщины и дети. Все это не оставляет иного выбора, кроме как создать полосу безопасности на территории противника.

В Сумскую область ВСУшники перебрасывали и заложников из числа мирных жителей российского приграничья. Нину Григорьевну вывезли туда из Суджи и два месяца удерживали вместе с односельчанами, пока их не обменяли.

«Я жила, комната 15 человек, три человека ходячие, остальные были не ходячие. Вы можете представить, это такой лазарет ужасный», - поделилась жительница Суджанского района.

До похищения Нину Григорьевну, как и многих других, укрывал в своем храме протоиерей Евгений Шестопалов. А после разрушения храма - начал вывозить прихожан из захваченных районов. Один из чудом уцелевших - Константин Тимошенко, два месяца он не выходил из своего дома, украинские боевики угрожали расстрелом. Сейчас Константин в безопасности в пункте временного размещения. Связь с духовным отцом поддерживает постоянно.

«Молитва спасала. Я начал ее, когда боялся, руки до сих пор у меня дрожат. Надо молиться. Я молился и ночью, когда вставал в туалет. Когда ракеты летали, я ночью наша Богородица и Отче наш читал. Вот эти я молитвы читал. Все. Без молитвы никуда», - рассказал Тимошенко.

Совсем скоро Константин вернется домой. Он, как и остальные верит: мир больше не покинет их дома. Но эта вера подкреплена не только молитвой, но и железной решимостью больше никогда не допустить врага на нашу землю.