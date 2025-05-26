Российские школьники назвали самый сложный экзамен

Большинство учащихся назвали экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ. Таковы данные исследования, проведенного экспертами образовательной онлайн-платформы "Умскул", пишет "Газета.Ru".

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Страх перед сдачей русского испытывают 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса. На втором месте - математика, ее считают сложной 25% девятиклассников и 17% выпускников.

На третьей строчке расположилось обществознание - трудности при подготовке к нему возникают у 10% девятиклассников и 15% одиннадцатиклассников.

Самое интересное, что этот предмет - один из самых популярных среди тех, что школьники сдают по выбору. Так, в 2025 году ОГЭ по обществознанию собираются сдавать 44% участников опроса, ЕГЭ - 38%.

Исследование также показало, что во время подготовки к экзаменам учащиеся очень часто сталкиваются с эмоциональным дискомфортом. В общей сложности на подготовку к экзаменам у них уходит 3-4 часа в день, и больше половины школьников в процессе сталкиваются с выраженным эмоциональным выгоранием.

Между тем на днях сообщалось, что с 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов. Эксперты сочли, что содержание предмета в этих классах слишком растянуто, некоторые темы при этом пересекались с темами из курса истории, были повторы.