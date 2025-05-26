Россиян ждут четырехдневные выходные в июне

В июне россиян ждут выходные с 12 по 15 число, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его словам, перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня.

«В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днём, поэтому выходной переносится на 13 июня», — цитирует Нилова РИА Новости.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито работы» Анна Осьмак ранее рассказала, что в июне россияне будут работать 19 дней и 11 — отдыхать.