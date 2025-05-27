Советский и российский хореограф Юрий Григорович похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой, народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, приближенный к родственникам балетмейстера.

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На церемонии, которая прошла в узком кругу родных и близких, были озвучены последние слова любви и прощания.

Помощник артиста Александр Колесников рассказал в беседе с агентством, что в октябре 2025 года в Сочи состоится Х Международный конкурс "Молодой балет мира", посвященный памяти Григоровича, который на протяжении нескольких десятилетий был организатором ряда международных конкурсов.

Кроме того, Колесников заявил, что в Башкирском театре оперы и балета 29 мая пройдет премьера балета Александра Глазунова "Раймонда", над которым работал Григорович. Также в Уфе было объявлено о желании учредить Фестиваль его балетов.

Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. В его окружении рассказали СМИ, что балетмейстер умер в больнице от осложнений после двустороннего воспаления легких.

Прощание с хореографом прошло 23 мая на исторической сцене Большого театра в Москве. Венки на траурную церемонию направили Владимир Путин, коллективы Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Кремлевского дворца и ансамбля Игоря Моисеева.

Кроме того, во время церемонии прощания были зачитаны телеграммы с соболезнованиями от Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, главы Совфеда Валентины Матвиенко и главы Минкультуры России Ольги Любимовой.

Посетили прощание гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Андрей Золотов, народный артист СССР Борис Акимов, народная артистка СССР Маргарита Дроздова и многие другие.

Григорович стал известен после того, как стал главным балетмейстером Большого театра. За годы работы в этом учреждении он представил около 15 постановок, включая "Иван Грозный", "Ангара", "Золотой век" и многие другие. Народный артист СССР также являлся худруком Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, а с 2008 года – штатным хореографом ГАБТ.