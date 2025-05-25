Скончался актер Геннадий Третьяков

Актер театра и кино Геннадий Третьяков умер в возрасте 83 лет. Об этом пишет «Российская газета».

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Причина смерти, место и время похорон пока не называются.

Геннадий Алексеевич Третьяков родился в 1941 году. Окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.

За свою карьеру актер исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Мужчины не плачут», «Ваша честь», «Мне с Вами по пути».

Кроме того, он снялся в картинах и сериалах «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Детективное агентство «Иван да Марья»», «Инсайт», «Семейный детектив».

Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни скончался актер Московского театра кукол (МТК), заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев.

Зрителям он известен по фильмам «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз».