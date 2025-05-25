Скончался актер Геннадий Третьяков

Скончался актер из сериала «Ваша честь» Геннадий Третьяков
Актер театра и кино Геннадий Третьяков умер в возрасте 83 лет. Об этом пишет «Российская газета».
Причина смерти, место и время похорон пока не называются.
Геннадий Алексеевич Третьяков родился в 1941 году. Окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.
За свою карьеру актер исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Мужчины не плачут», «Ваша честь», «Мне с Вами по пути».
Кроме того, он снялся в картинах и сериалах «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Детективное агентство «Иван да Марья»», «Инсайт», «Семейный детектив».
Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни скончался актер Московского театра кукол (МТК), заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев.
Зрителям он известен по фильмам «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз».