Умер актер Лев Бобышев

На 85-м году жизни скончался актер Московского театра кукол (МТК), заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Об этом сообщается на странице театра в соцсети «Вконтакте».

Коллеги по театру принесли соболезнования родным и близким покойного.

«Дорогой Лев Николаевич, нам будет не хватать вашего задора, энергии и искренней радости от работы на сцене. Ваших озорных стихов и доброй тихой улыбки. Спасибо, что были с нами — восхищали и удивляли зрителей и коллег. Спасибо!» — сказано в некрологе.

Творческий путь Льва Николаевича начался в 1960-х, когда он поступил актёром-стажёром в студию Московского театра кукол под руководством Бориса Аблынина. Работал в театре-студии Аблынина «Жаворонок», был актером Красноярской, Тувинской, Калмыцкой и Оренбургской филармонии.

В 1979 артист вернулся в Московский театр кукол, где сыграл множество незабываемых ролей. С 1980-х Бобышев снимался и в кино. Зрителям он известен по фильмам «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз».