Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Центральной России

На следующей неделе в Центральной России ожидается до +30, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в воскресенье, 25 мая, к 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +27,4°, в центре города, на Балчуге, температура воздуха достигла +28,3°. Это самый теплый день с начала года, заметил он.

«В предстоящую неделю в Центральной России будет от +25° до +30°», — отметил Тишковец.

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус заметил, в свою очередь, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 25 мая установлен ровно двадцать лет назад и составляет +31,5°.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на ближайшей неделе, с 26 мая по 1 июня, москвичей ждет жаркая и сухая погода.

По его данным, в течение всей недели по ночам в спальных районах Москвы температура воздуха будет держаться в районе +15°, а в центре столицы, где высотные бетонные здания будут серьезно нагреваться днем и отдавать накопленное тепло ночью, — в районе +18...+20°.

Днем в течение недели воздух будет нагреваться до +27...+29°, констатировал синоптик.