Во всех школах Курской области могут ввести занятия по шахматам

Губернатор Курской области Алексадр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале о планах ввести факультативные занятия по шахматам во всех начальных школах региона.

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«Планируется, что программа обучения будет идти с 1 по 4 класс, минимум час в неделю. Уже сейчас дошколята показывают хорошие результаты в клубе шахмат, поэтому в переспективе диапазон возраста можно расширить. <..> Каждую четверть нужно организовывать соревнования — сначала внутришкольные, после — муниципальные», — заявил чиновник.

По его словам, шахматы, часы и учебно-методический материал региональным властям для реализации всех этих мер согласилась предоставить Федерация шахмат России (РШФ).

Хинштейн отметил, что в столице региона Курске сейчас шахматистов много, однако вне этого города обучение шахматам ведется менее систематично. По мнению врио губернатора, необходимо обеспечить больше возможностей для шахматистов из других районов, искать и поддерживать зарождающиеся там юные дарования.

До этого сообщалось, что платформа для изучения языков Duolingo планирует запустить курс по обучению игре в шахматы. Сервис поставил задачу популяризовать шахматы и сделать их «максимально доступными».