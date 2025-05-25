Синоптик Леус уличил Вильфанда в противоречии прогнозам Гидрометцентра

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье, 25 мая, обратился с вопросом к научному руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду, который в контексте прогнозов об аномально жарком лете 2025 года обратил внимание на то, что используемые в метеорологии инструменты не позволяют сделать точное предсказание погоды на несколько месяцев вперед.

— Интересно, каким тогда образом Гидрометцентр России, научным руководителем которого является Вильфанд, разрабатывает прогнозы на вегетационный и отопительный сезоны, продолжительность которых составляет шесть месяцев? — написал Леус в своем Telegram-канале.

Вильфанд: прогнозы о самом жарком лете в РФ не соответствуют действительности

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что лето 2025 года в России может установить новые температурные рекорды. По его словам, жара превысит климатическую норму на 3–8 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь назвал подобные прогнозы чушью и отметил, что средняя температура воздуха в средней полосе России будет на 1–2 градуса выше климатической нормы.