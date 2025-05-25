Путин рассказал о приказе воздержаться от атаки и сберечь бойцов

Lenta.ru

Бойцы специальной военной операции (СВО) рвутся в бой, но иногда их надо останавливать, чтобы уберечь их жизни. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает ТАСС.

Путин рассказал о приказе воздержаться от атаки и сберечь бойцов
© РИА Новости

Путин заявил, что на одном из участков боевого соприкосновения участники СВО рвались выполнить боевую задачу, однако погодные и некоторые другие условия не позволяли это сделать, иначе могли бы произойти необоснованно большие потери.

«И я, и начальник генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов», — отметил российский лидер. По словам президента, у бойцов произошла внутренняя трагедия.

Ранее Путин сообщил, что каждый день получает доклады о ситуации в зоне СВО.

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