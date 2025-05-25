Путин рассказал о приказе воздержаться от атаки и сберечь бойцов

Бойцы специальной военной операции (СВО) рвутся в бой, но иногда их надо останавливать, чтобы уберечь их жизни. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что на одном из участков боевого соприкосновения участники СВО рвались выполнить боевую задачу, однако погодные и некоторые другие условия не позволяли это сделать, иначе могли бы произойти необоснованно большие потери.

«И я, и начальник генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов», — отметил российский лидер. По словам президента, у бойцов произошла внутренняя трагедия.

Ранее Путин сообщил, что каждый день получает доклады о ситуации в зоне СВО.