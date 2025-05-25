В Чувашии школьница во время торжественной линейки рассказала о травле со стороны директора. Об этом сообщает «Про Город Чебоксары».

Инцидент произошел 24 мая во время торжественной линейки в Ян-Норвашской средней общеобразовательной школе. Одна из учениц открыто заявила о систематических унижениях и психологическом давлении со стороны директора учебного заведения. По словам школьницы, на протяжении всего учебного года глава образовательного учреждения занималась травлей и распространяла о ней ложную информацию.

Выступление ученицы получило поддержку среди присутствующих. Школьница подчеркнула, что выступает не только в свою защиту, но и ради других учеников, столкнувшихся с аналогичным отношением.

Региональная прокуратура организовала проверку по изложенной выпускницей информации. В случае ее подтверждения будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.