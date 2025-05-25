Детям из малоимущих семей в Чите выдали билеты в цирк с надписью «Бедолага»

Детям из малоимущих семей в Чите вручили билеты с надписью «Бедолаге». Об этом в воскресенье, 25 мая, рассказали в Telegram-канале Mash.

По информации канала, инициативу проявила администрация цирка из Санкт-Петербурга «Огни манежа».

Несколько дней назад в Чите появилась афиша, в рамках которой в городе пообещали показать выступления клоунов в цирке шапито. Сотрудники социальной защиты отдельно отправили им официальный запрос — они попросили выделить 17 билетов для детей из малоимущих семей. Однако пригласительных отправили всего лишь семь.

Кроме того, каждое из них сопровождалось подписью «Бедолага». Это посчитали оскорблением, поэтому ребят в итоге никуда не повели.

В цирке уже дали комментарий по поводу произошедшего. Там рассказали, что билеты шутки ради сделала кассирша для своих знакомых, но перепутала их, уточнили в публикации.

Недавно украинец оскорбил блогера и дизайнера Артемия Лебедева на отдыхе в Японии. На опубликованных кадрах неизвестный подошел к блогеру и показал ему средний палец, передав привет от украинцев. Сам дизайнер на провокацию никак не отреагировал.