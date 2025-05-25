Путин сравнил действия солдат СВО с подвигом летчика Гастелло

Героические действия бойцов специальной военной операции (СВО) ничем не отличаются от подвига военного летчика Николая Гастелло. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме ВГТРК, фрагмент приведен в программе »Москва. Кремль. Путин».

«Мама нашего парня, героя, рассказала о том, что [бойцы] получили задачу, по сути, отвлечь на себя силы противника для того, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение задачи с минимальными потерями для своих товарищей», — заявил он.

Российский лидер отметил, что их героические действия ничем не отличаются от подвига Николая Гастелло. Помимо этого, Путин вспомнил инцидент, когда 21-летний боец взорвал себя двумя гранатами вместе с солдатами Вооруженных сил Украины, сравнив действия военного с подвигом Александра Матросова.

Летчик Николай Гастелло совершил великий подвиг в период Великой Отечественной войны, пойдя на таран горящим самолетом в механизированную колонну врага. Военнослужащий решил не пытаться добраться до сослуживцев в горящем самолете и принял решение нанести максимальный урон вражеской технике. Его поступок стал первым «огненным тараном» в истории ВОВ.

До этого глава государства вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела Вооруженных сил Украины.