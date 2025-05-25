На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ
В пресс-службе Запорожской АЭС заявили о новой ротации наблюдателей МАГАТЭ.
Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы.
«На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ — три инспектора», — говорится в сообщении.
Уточняется, что основной задачей инспекторов вновь станут наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции.
Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны и силовые ведомства России.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС.