В Волгограде учительница умерла на школьной линейке

Майк Габриелян

Учительница Елена Козачкова из волгоградской школы №134 «Дарование» скончалась во время линейки. Педагогу было 54 года, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, сообщает издание V1.ru.

В Волгограде учительница умерла на школьной линейке
© РИА Новости

Школьники рассказали изданию, что линейка шла как обычно, но неожиданно Елене Владимировне стало плохо, и она упала. Присутствующие пытались привести ее в чувство, вызвали скорую.

«Мы сначала с классом думали, что она просто упала в обморок, но позже узнали, что она умерла моментально, у нее оборвался тромб», — рассказали учащиеся.

Директор школы Елена Шведова подтвердила информацию о смерти коллеги. Она рассказала, что учительница скоропостижно скончалась 23 мая на детском празднике, где вручались грамоты и дипломы лучшим ученикам.

«Елена Владимировна Козачкова — замечательный учитель и добрый, отзывчивый человек. К огромному сожалению, помочь нашей коллеге не представлялось возможным. Соболезнуем семье, разделяем боль утраты…В наших сердцах Елена Владимировна останется светлым, чудесным, необыкновенным человеком и талантливым педагогом», — сказала директор.

Коллеги Елены Козачковой отметили, что она воспитала не одно юное поколение и «до последнего вздоха, до самой последней секунды своей жизни была с детьми»…

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