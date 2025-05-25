В Волгограде учительница умерла на школьной линейке

Учительница Елена Козачкова из волгоградской школы №134 «Дарование» скончалась во время линейки. Педагогу было 54 года, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, сообщает издание V1.ru.

Школьники рассказали изданию, что линейка шла как обычно, но неожиданно Елене Владимировне стало плохо, и она упала. Присутствующие пытались привести ее в чувство, вызвали скорую.

«Мы сначала с классом думали, что она просто упала в обморок, но позже узнали, что она умерла моментально, у нее оборвался тромб», — рассказали учащиеся.

Директор школы Елена Шведова подтвердила информацию о смерти коллеги. Она рассказала, что учительница скоропостижно скончалась 23 мая на детском празднике, где вручались грамоты и дипломы лучшим ученикам.

«Елена Владимировна Козачкова — замечательный учитель и добрый, отзывчивый человек. К огромному сожалению, помочь нашей коллеге не представлялось возможным. Соболезнуем семье, разделяем боль утраты…В наших сердцах Елена Владимировна останется светлым, чудесным, необыкновенным человеком и талантливым педагогом», — сказала директор.

Коллеги Елены Козачковой отметили, что она воспитала не одно юное поколение и «до последнего вздоха, до самой последней секунды своей жизни была с детьми»…