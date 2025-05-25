Путин поздравил работников химической промышленности и науки с Днем химика

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов химической промышленности и науки с Днем химика, назвав отрасль важнейшим элементом технологического суверенитета и обороноспособности страны.

"Химическая промышленность - один из ключевых секторов отечественной экономики, важнейший элемент технологического суверенитета и обороноспособности страны. От неустанного, созидательного труда коллективов ваших предприятий и научных центров прямо зависят разработка и выпуск современных материалов, незаменимых компонентов для топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, других отраслей", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что для уверенного продвижения вперед и побед в глобальной конкуренции необходимо наращивать научные исследования, внедрять инновационные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности и экологичности, а также делать ставку на привлечение серьезных инвестиций, формирование современных химических кластеров с полным циклом производства.

"И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, обладающих передовыми компетенциями", - добавил он.

Путин пожелал работникам и ветеранам химической промышленности и науки успехов и реализации намеченных планов.

День химика учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В России праздник отмечается в последнее воскресенье мая. День химика также проходит в ряде стран бывшего СССР.