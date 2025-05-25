29 мая христиане отметят Вознесение Господне

Вознесение Господне — один из важнейших праздников церковного календаря, символизирующий переход от земной жизни к Небесному Царству. В 2025 году верующие отметят этот праздник 29 мая. Несмотря на то что праздник знаменует разлуку со Христом, он считается радостным событием, так как символизирует новый этап в отношениях между Богом и человечеством. О традициях этого дня — в материале RT.

Что такое Вознесение Господне

Вознесение Иисуса Христа на небо — одно из важнейших событий в христианской истории. С этого момента Иисуса больше не видели на земле, но он стал невидимо присутствовать в жизни людей.

Церковь чтит этот день как особый праздник — Вознесение Господне. Это один из 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного календаря. Для христиан Христово Вознесение — путь к Богу, свидетельство Его бесконечной любви.

Дата празднования ежегодно меняется: в 2025 году праздник выпадает на 29 мая. Отмечается Вознесение на 40-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг.

Событие описано в Евангелиях от Луки и от Марка, а также в Деяниях апостолов. После того как Иисус воскрес из мёртвых, он несколько раз являлся ученикам, чтобы убедить их, что действительно жив, укрепить их веру и подготовить к сошествию Святого Духа. Христос велел им не уходить из Иерусалима и ждать обещанного от Бога.

Затем Иисус вывел учеников в Вифанию, на Елеонскую гору, благословил их и начал возноситься на небо. Во время вознесения облако скрыло Его, а рядом появились два ангела в белых одеждах, которые рассказали о втором пришествии Христа. Ученики поклонились и с радостью вернулись в Иерусалим, где вскоре на них сошёл Святой Дух.

След стопы Иисуса Христа на Елеонской горе

Елеонская гора — величественный горный массив, возвышающийся к востоку от Иерусалима. Её высота составляет 1200 м над уровнем моря, а сама гора служит естественной границей между святым городом и засушливой Иудейской пустыней.

Три вершины венчают Елеонскую гору: южная — гора Соблазна, северная — Малая Галилея, средняя (самая высокая) — гора Вознесения.

Именно с вершины горы Вознесения произошло вознесение Иисуса Христа на небеса. Сегодня на этом месте находится большой двор с уникальной восьмиугольной часовней Вознесения. Особую ценность представляет след на скале от левой стопы Спасителя, который можно увидеть справа от входа в часовню. Хотя территория принадлежит мусульманам, они позволяют проводить христианские службы на переносных алтарях в праздник Вознесения.

Русское место — особый участок на востоке от часовни Вознесения, приобретённый Русской духовной миссией в XIX веке. Здесь расположились двухэтажный дом, храм Вознесения и знаменитая колокольня высотой 60 м, известная как «русская свеча» — самое высокое сооружение в Иерусалиме.

В 1906 году здесь был основан женский Вознесенский монастырь. За храмом Вознесения находится часовня Иоанна Предтечи, построенная на месте, где были обретены его святые мощи.

Малая Галилея (северная вершина) хранит свои исторические тайны. В древности здесь располагалась гостиница для паломников из Галилеи. Именно здесь часто собирались апостолы, многие из которых были родом из тех мест.

Священное место недалеко от вершины Вознесения связано с Богородицей. Согласно церковному преданию, именно здесь ангел сообщил ей, что через три дня она будет взята на небеса.

Елеонская гора является одним из важнейших для христиан мест, где переплетаются история и вера, напоминая о великих событиях, описанных в Священном Писании.

Что нужно делать на Вознесение Господне

Накануне, в среду вечером, совершается особая торжественная служба. В церквях проводится крестный ход и всенощное бдение. День перед Вознесением — последний день попразднства Пасхи. В четверг утром проходит праздничная литургия. Верующие посещают храм для исповеди и причастия.

Среди народных обычаев этого дня — украшение домов ветками и цветами. Готовили и специальные блюда — печенье «Лесенки», которое съедали в поле. Девушки в этот день плели берёзовые венки. Если они не завянут до Троицы — это к свадьбе.

Как испечь «Лесенки» на Вознесение Христово

Вознесенские «Лесенки» — это особое традиционное печенье, которое выпекали на праздник Вознесения Господня. Оно напоминает о самом событии Вознесения Христа и является символом духовного роста и стремления к совершенству.

В рецепте старинного русского печенья «Лесенки» указывается, что ступенек должно быть именно семь. В приготовлении использовали ржаную или пшеничную муку (или их смесь). А для того чтобы придать выпечке красивый цвет, её смазывали заваркой или яичным желтком.

Крестьянские традиции гласили, что «Лесенки» нужно было брать с собой в поле и съедать там для богатого урожая. Это печенье было не просто угощением, а важным символом праздника, напоминающим о духовном восхождении к Богу.

Запреты в день Вознесения 29 мая

1. Запрещено ссориться и причинять зло другим людям.2. Не рекомендуется устраивать большие застолья.3. Следует избегать мирских дел и посвятить время молитве.4. Важно жить в мире с близкими и совершать добрые дела.

Молитвы на праздник Вознесения Господня

Каноны и акафисты:— канон празднику Вознесения Господне;— акафист Вознесению Господню;— канон к Пресвятой Богородице.

Молитвы к святым— молитва к апостолам;— молитва к Пресвятой Богородице;— молитва к святым, память которых совершается в этот день: преподобному Феодору Освященному, преподобному Ефрему Перекомскому, преподобным Кассиану и Лаврентию Комельским, священномученику Александру, епископу Иерусалимскому, мученикам Виту, Модесту и Крискентию, мученикам в долине Ферейдан и другим.