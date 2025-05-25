Обществознание уберут из школьной программы 6-7-х классов

С 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

"С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов", - цитирует агентство сообщение ведомства.

В министерстве уточнили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

Напомним, весной прошлого года вышел приказ, утверждающий изучение предмета "Обществознание" с 9-го класса, а не с 6-го, как это было раньше. По мнению экспертов, содержание предмета в 6-7-х классах слишком растянуто, некоторые темы при этом пересекались с темами из курса истории, были повторы.

Изменения должны были вступить в силу уже в этом году. Однако в Минпросвещения оставили на подготовку к переменам еще год.

Между тем, завершена подготовка единых учебников по обществознанию для старшей школы. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, с 1 сентября 2026 года все школы перейдут на единые учебники по обществознанию в 9-11 классах.