Минпросвещения: обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов

Обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов с 1 сентября 2025 года, заявили в Минпросвещения России.

По данным ведомства, изучение этого предмета продолжится только в 8-11 классах.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее заявил, что в российских школах необходимо внедрять переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных учениками знаний.