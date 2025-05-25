СФР: женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин

Согласно данным Социального фонда России за 2025 год, количество женщин среди пенсионеров нашей страны почти в два раза превышает число мужчин.

Как отмечает РИА Новости, численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста сегодня составляет 13 845 500 человек, количество женщин — 27 324 300.

Общее же число пенсионеров в стране составляет 41 169 800 человек.

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») ранее сообщил, что с 1 июня ряд пенсионеров в стране начнёт получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством.

Также в Госдуме назвали условия, при которых может измениться размер пенсии.