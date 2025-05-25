Рособрнадзор: ВПР могут получить статус переводного экзамена
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что всероссийские проверочные работы (ВПР) могут получить статус переводного школьного экзамена.
По его словам, для начала необходимо посмотреть, как они внедряются в жизнь.
«И следующим шагом — моё личное видение, если всё мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, — следующим шагом вместо экзаменов переводных всё-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог», — цитирует Музаева РИА Новости.
Ранее в Рособрнадзоре предложили дать ВПР статус итоговой контрольной работы.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, разъяснил в беседе с RT, почему предложил ввести мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах.