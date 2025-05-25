Рособрнадзор: ВПР могут получить статус переводного экзамена

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что всероссийские проверочные работы (ВПР) могут получить статус переводного школьного экзамена.

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По его словам, для начала необходимо посмотреть, как они внедряются в жизнь.

«И следующим шагом — моё личное видение, если всё мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, — следующим шагом вместо экзаменов переводных всё-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог», — цитирует Музаева РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре предложили дать ВПР статус итоговой контрольной работы.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, разъяснил в беседе с RT, почему предложил ввести мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах.