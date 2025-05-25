В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Ограничения на движение самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский отменены с 01:05. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Таким образом, ограничения вводились на полтора часа. До этого в Калуге приостановили работу аэропорта Грабцево.

С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Утром в Грабцево тоже вводили временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Они действовали с 04:45 на фоне опасности атак вражеских беспилотников в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Курской и Воронежской областях. В 8:00 аэропорт Грабцево вернулся к работе.