Иерей РПЦ извинился за сравнение российских мужчин с овощами

Иерей Русской православной церкви Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино, принес публичные извинения за фразу «овощебаза с триколором», которой он ранее охарактеризовал российских мужчин. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Хочу извиниться за слова про триколор. Они вырвались в эмоциональном порыве, и я не хотел оскорбить флаг своей страны. Моя цель была обратить внимание на проблему, а не задеть чьи-то чувства», — написал священнослужитель.

В субботу Островский заявил, что россиянки чаще выходят замуж за мусульман из-за нерешительности соотечественников: «То денег нет, то мама не разрешает… Реально какая-то овощебаза с триколором, люди, которые вместо ответственности выбирают барбершопы и качалки». Это сравнение вызвало волну критики со стороны общества, в том числе со стороны военкора Юрия Котенка, назвавшего высказывание оскорбительным.