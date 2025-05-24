Роспотребнадзор оценил ситуацию с желтой лихорадкой в России

Случаи инфицирования желтой лихорадкой не фиксировали на территории России уже более 30 лет. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По словам представителей ведомства, это заболевание в основном встречается в Экваториальной Африке, Центральной и Южной Америке. Планируя поездки в страны, где существует риск заражения желтой лихорадкой, необходимо предварительно делать прививку — это наиболее эффективный способ защиты. В качестве мер предосторожности во время таких путешествий необходимо использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки и носить одежду, максимально закрывающую кожу.

— Мы активно сотрудничаем с коллегами из стран Африки для мониторинга и изучения опасных инфекций... Ситуация по желтой лихорадке находится на контроле Роспотребнадзора, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Российская академия наук в то же время предупредила, что статистические данные последних лет говорят о более агрессивном распространении холеры в этом году.