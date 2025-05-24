В РПЦ объяснили выбор россиянок в пользу мусульман фразой «наши овощи выбирают барбершопы»

Иерей Русской православной церкви (РПЦ), настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский заявил, что россиянки чаще выходят замуж за мусульман. Такой выбор соотечественниц он объяснил фразой «наши овощи выбирают барбершопы и качалки». Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Как утверждает Островский, российские мужчины не спешат делать девушкам предложения по различным причинам.

«То денег нет, то я еще не определился, то работа, то мама не разрешает. Реально какая-то овощебаза с триколором», — сказал иерей.

С видением священнослужителя согласились немногие. Так, военкор Юрий Котенок раскритиковал Островского за речь.

«Это такой новый способ проповеди — оскорблять паству и обливать ее грязью перед иноверцами, чтобы та "задумалась"?» — возмутился он в Telegram-канале.

Мнение священника счел противоречивым и основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Блогер отметил, что Островский оскорбил россиян.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа.