Умершего писателя-фантаста Никитина решили заморозить для воскрешения

Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся 23 мая на 86-м году жизни, по своему желанию будет подвергнут криоконсервации, сообщает aif.ru.

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Он верил, что благодаря этой процедуре сможет «вернуться к жизни в будущем, когда технологии достигнут необходимого уровня развития».

Известно, что Никитин долго и тяжело болел. Кроме того, перед смертью ему сделали операцию на ноге.

Юрий Никитин известен как советский и российский писатель, работавший в жанрах научной фантастики, исторического романа и славянского фэнтези. Его книга «Огнепоклонники» получила высокие литературные награды, а среди других популярных произведений — «Трое из леса», «Передышка бывает недолгой» и цикл «Русские идут».