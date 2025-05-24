Лукьяненко объяснил завещание фантаста Никитина о криоконсервации

Известный писатель-фантаст Юрий Никитин незадолго до смерти попросил близких подвергнуть его тело криоконсервации, рассказал в интервью «Аргументам и фактам» его коллега Сергей Лукьяненко.

Юрий Никитин скончался в пятницу, 23 мая, после тяжелой продолжительной болезни.

«Он в это верил. Он был большим сторонником трансгуманизма. Это движение появилось в 60-х годах прошлого века в США. Его сторонники консервируют в жидком азоте обычно только головы в надежде, что потом как-нибудь сумеют это оживить, приделать другое тело. И, соответственно. будут жить вечно», — пояснил Лукьяненко.

По его словам, движение можно рассматривать как своего рода форму религии.

Никитин известен как один из первых авторов, пишущих в жанре славянское фэнтези. Из под его пера вышли циклы «Трое из Леса», «Странные романы», учебное пособие «Как стать писателем» и порядка 40 других произведений.