Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться за президента России Владимира Путина. Его призыв также распространяется на российскую молодежь и военных.

«Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ», — передает слова патриарха РИА Новости.

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Он особо подчеркнул важность духовного воспитания подрастающего поколения, которое должно продолжить традиции служения Богу и Родине. В своей проповеди Патриарх выразил признательность руководству страны за помощь в церковном служении. Ранее пасхальном обращении Патриарх Кирилл призвал православных молиться о даровании прочного мира на землях исторической Руси.

Предстоятель Русской Церкви особо подчеркнул важность духовного единства и молитвенного заступничества в нынешний непростой период. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.