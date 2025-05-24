Тело фантаста Юрия Никитина заморозят для оживления в будущем

Известный российский писатель-фантаст Юрий Никитин, основоположник направления славянского фэнтези, умер на 86-м году жизни. Согласно последней воле фантаста, его тело будет подвергнуто криоконсервации, пишут «Аргументы и факты».

Никитин пожелал, чтобы его тело подвергли этой процедуре, чтобы он мог «вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития».

«С грустью сообщаем о том, что ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин», — пояснили в пресс-службе издательства «Эксмо».

По данным газеты, фантаст долго и тяжело болел. В своем последнем сообщении в соцсети 21 мая он рассказал об операции на ноге.

Юрий Александрович Никитин родился 30 ноября в Харькове. После школы уехал на Крайний Север, где работал на лесоразработках. Был чокеровщиком, плотогоном. Работал в геологоразведке: Сихоте-Алинь, Уссурийская тайга, Дальний Восток, Приморье.

В 1964-м вернулся на Украину, начал работать литейщиком на заводе. Получил мастера спорта по гребле на каноэ, несколько первых разрядов, в том числе по боксу и самбо, лёгкой атлетике. Учился играть на скрипке, работал художником.

Его первая книга, сборник фантастических рассказов «Человек, изменивший мир», вышла в издательстве «Молодая Гвардия» в 1973 году.

В 1981 году Никитин закончил Высшие литературные курсы при ЛитИнституте им. Горького.

Настоящий прорыв произошел после выхода романа «Огнепоклонники», в котором он подробно описал труд литейного производства — опыт, знакомый ему лично. Этот роман обеспечил ему вступление в Союз писателей СССР.

В 1979 году выпустил роман «Шпага Александра Засядько», также известный как «Золотая шпага».

В дальнейшем из-под пера Никитина вышли произведения в жанре острополитического триллера (цикл «Русские идут»), философского, психологического и социального романа («Странные романы»), классического исторического сочинения («Историческая серия»), эпического и героического фэнтези («Троецарствие», «Трое из леса»).

Также им была написана автобиографическая книга «Мне — 65» и учебное пособие «Как стать писателем».