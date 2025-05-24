Умер российский писатель-фантаст Юрий Никитин

На 86-м году жизни ушел из жизни знаменитый писатель-фантаст и основоположник славянского фэнтези Юрий Никитин. Об этом сообщает издательство «Эксмо».

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Он скончался 23 мая, другие подробности не приводятся. Из-под его пера вышло более 40 книг. Никитин также писал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

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Литературовед Сергей Чупринин назвал писателя основателем славянского фэнтези за серию романов «Трое из леса», передает ТАСС. Никитин писал в жанрах научной фантастики и исторического романа.

В конце апреля скончался знаменитый издатель Игорь Захаров в возрасте 76 лет. Его издательство в конце 90-х открыло для широкой публики писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Все эти годы именно Захаров эксклюзивно издавал романы о сыщике Эрасте Фандорине.