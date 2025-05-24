Путин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера

Президент России Владимир Путин отметил вклад "Комсомольской правды" в российскую журналистику в своем поздравлении коллективу газеты со 100-летием выхода первого номера.

Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.

"Ровно 100 лет назад - 24 мая 1925 года - вышел в свет первый номер "Комсомольской правды". От всей души поздравляю с этой большой датой, с днем рождения коллектив нашей легендарной "Комсомолки", ваших ветеранов и, конечно, вашу огромную, преданную вам аудиторию", - говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что в газете "отразилось целое столетие истории России", на ее страницах печатались материалы выдающихся публицистов, знаменитых писателей и поэтов. Он подчеркнул, что корреспонденты газеты были всегда "на самом острие событий".

"Мы чтим подвиг работников "Комсомолки" в годы Великой Отечественной, мужество и верность долгу тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, кто с блокнотом и фотоаппаратом вел документальную летопись Победы, разделил вместе с солдатами всю тяжесть фронтовых дорог", - добавил президент РФ.

Он указал, что военные корреспонденты "Комсомольской правды" и сегодня находятся на передовой и "честно рассказывают о борьбе за будущее России".

Путин поблагодарил военкоров за профессионализм, поддержку волонтеров, помощь мирным жителям и фронту. По его словам, журналистов газеты всегда отличало внимание к человеческим судьбам, от чего их материалы носили острый общественный характер. Президент также отметил вклад Владимира Сунгоркина в популяризацию газеты в России и странах бывшего Советского Союза. С 1997 по 2022 г. он был главным редактором "Комсомольской правды".

"Главное, несмотря на солидный возраст, "Комсомольская правда" остается юной и деятельной, чувствует пульс времени. И наряду с печатными форматами успешно развивает проекты в социальных сетях, на радио и в интернете, осваивает цифровое пространство. "Еще раз поздравляю вас с юбилеем. Всего вам доброго", - заключил Путин.

"Комсомольская правда" - советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание, радиостанция и телеканал, которые входят в издательский дом "Комсомольская правда".