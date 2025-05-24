Синоптики пообещали заморозки в ряде регионов РФ

В ближайшие дни в регионах юга западной Сибири, юга Урала и в Заволжье ожидаются ночные заморозки.

© Российская Газета

Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень нестандартная ситуация на азиатской части страны в Сибирском федеральном округе", - сказал он.

Так, в южную часть Сибири придет холодная часть антициклона, из-за чего температура здесь понизится до нуля градусов, а местами и еще ниже. Возможны заморозки.

В субботу, 24 мая, в Новосибирской области столбик термометра опустится до плюс 20 градусов, а на следующей неделе температура будет ниже нормы на 8-10 градусов. Такая же ситуация прогнозируется и в Алтайском крае. Со вторника и среды прогнозируются заморозки, добавил Вильфанд.

25-26 мая в Омской области также ожидаются заморозки и похолодание до минус пяти градусов. В Новосибирской и Томской областях 27-26 мая будут заморозки от нуля до минус трех градусов.

При этом жителей Алтайского края, Республики Алтай, Томской и Новосибирской областей синоптик предупредил о грозе, сильном дожде, ливне, граде и сильном ветре, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду.

Температура воздуха будет падать и на юге Урала.

"Уже с 24 мая в Тюменской области сильные осадки, мокрый снег, дождь, гололедно-изморозевые явления. 24-25 мая - заморозки до минус пяти градусов", - сообщил Вильфанд.

В субботу и воскресенье в Челябинскую и Свердловскую области придут заморозки до минус двух градусов, а в Курганскую область - до минус трех.

Похолодание ждет и Заволжье: 24-26 мая в Оренбургской области будут заморозки от 0 до минус двух градусов, в Удмуртии - до минус трех, в Башкортостане - до минус пяти. В Самарской области прогнозируется до минус одного градуса в ночное время, хотя днем температуры будут высокими.