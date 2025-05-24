Озвучено полученное папой Львом леденящее душу предупреждение

Недавнее избрание в Ватикане папой римским Льва XIV заставило вспомнить о леденящем душу предупреждении, как утверждается, полученном носящим то же имя одним из его предшественников еще в позапрошлом веке.

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Невидимая битва между добром и злом развернулась в Ватикане в 1884 году, когда папа Лев XIII получил от… сатаны леденящее душу предупреждение о будущем человечества, пишет Daily Mail. Во время служения мессы 13 октября папа римский направлялся к алтарю, когда внезапно остановился и простоял там несколько минут. Прихожане сообщили, что его лицо побледнело и стало глубоко встревоженным, как будто он прислушивался к чему-то, чего никто другой не мог услышать. Позже папа Лев признался своему помощнику, что слышал два голоса - один нежный, другой резкий, - которые вели беседу. Он понял, что это был диалог между Иисусом и сатаной.

Как пишет Daily Mail, сообщается, что Иисус даровал сатане 100-летний период усиления влияния, в течение которого ему было позволено испытывать человечество и пытаться уничтожить Церковь. Многие католики истолковывают это как то, что ХХ век с его двумя мировыми войнами, геноцидом, моральным крахом и духовным смятением был временем, когда сатана оказывал особое влияние. Религиозная группа также считает, что человечество в настоящее время переживает духовные последствия нападения сатаны. В качестве доказательств они указывают на глобальный упадок веры, нормализацию абортов, все более широкое признание эвтаназии и постоянное распространение цифровых технологий.

Это видение официально не задокументировано Ватиканом, но оно широко распространено в католической традиции, подчеркивает Daily Mail.

Основной рассказ о видении папы Льва XIII основан на рассказах его близких, в частности, его личного секретаря монсеньора Ринальдо Анджели.

Глубоко потрясенный этим видением, папа Лев XIII составил молитву святому архангелу Михаилу, предписав читать ее после каждой мессы. В молитве содержится призыв к святому Михаилу защитить верующих "от злобы и козней дьявола".

Многие католики и богословы считают, что 100 лет, последовавших за видением папы Льва XIII, были периодом, в течение которого сатана работал над подрывом католической Церкви, пишет Daily Mail.

Всего 33 года спустя, в 1917 году, Дева Мария, известная как Богоматерь Фатимская, по сообщениям, явилась трем детям-пастушкам в Португалии, передав срочные предупреждения о будущем человечества, если оно не покается. В ее послании предсказывались войны, преследования христиан, моральный упадок и расцвет коммунизма, которые принесут Церкви большие страдания. Примечательно, что она, как говорят, предупредила: "Россия распространит свои ошибки по всему миру". Русская революция разразилась всего через несколько месяцев после последнего явления Фатимы в 1917 году, приведя к падению Российской империи и возникновению Советского Союза, государства, основанного на атеистических коммунистических принципах, напоминает Daily Mail.

Многие богословы считают это время глубоко символичным: 33 года - это возраст, в котором был распят Христос, что позволяет предположить, что явления в Фатиме не были случайным совпадением, а ознаменовали поворотный момент в духовной истории.

Некоторые считают, что 1917 год ознаменовал начало 100-летнего правления сатаны, что согласуется с Фатимскими посланиями, предупреждавшими о беспрецедентной духовной битве и глобальных потрясениях. В этот период также шла Первая мировая война, унесшая более 16 миллионов жизней. Последовала Вторая мировая война, в ходе которой, по оценкам, погибло до 85 миллионов человек, в том числе более шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста. Эти конфликты подорвали христианские моральные устои многих обществ и ускорили распространение атеистических идеологий. К 1960-м годам сексуальная революция еще больше изменила мировую культуру, приведя к широкомасштабному пересмотру представлений о сексуальности, браке и семье. Нормализация методов контрацепции и абортов начала укореняться во второй половине 20-го века, когда в 1973 году в США было принято знаменательное решение по делу Роу против Уэйда, легализовавшее аборты.

Католическая церковь учит, что как контрацепция, так и аборт крайне аморальны, причем контрацепция считается порочным средством по своей сути, независимо от намерений, а аборт рассматривается как серьезный грех против святости жизни. В 1960-х и 1970-х годах число разводов резко возросло, что, по мнению многих, было вызвано сексуальной революцией, пишет Daily Mail. Разводы, которые когда-то подвергались резкой стигматизации со стороны Церкви, становились все более обыденным явлением. В то же время телевидение стало массово проникать в домашние хозяйства, внедряя светские идеологии, которые часто вступали в противоречие с традиционными христианскими ценностями, подчеркивая индивидуализм, релятивизм и гуманизм.

В 1990-х годах развитие Интернета кардинально изменило общество. Расширяя доступ к информации, оно также начало снижать концентрацию внимания и усиливать зависимость от цифрового взаимодействия по сравнению с отношениями в реальном мире.

Теологи утверждают, что эти культурные сдвиги отражают более широкую дьявольскую стратегию, направленную на ослабление духовных основ человечества. К моменту выхода iPhone в 2007 году постоянное подключение к Интернету стало нормой, что ускорило развитие социальных сетей и привело к заметному снижению соблюдения религиозных обрядов.

Данные показали, что впервые за всю историю наблюдений посещаемость церквей в США упала ниже 40%. Одновременно резко возросли проблемы с психическим здоровьем. Примерно каждый пятый американец теперь жалуется на такие состояния, как тревога и депрессия, что еще больше подчеркивает культуру разобщенности и беспокойства, отмечает Daily Mail.

Многие духовные мыслители отмечают, что современное общество сформировало новых кумиров, знаменитостей, влиятельных лиц и интернет-персон, которые формируют общественное мнение в большей степени, чем религиозные лидеры или моральные традиции. И ущерб не ограничивается внешним миром. С 1980-х по 2000-е годы сама Церковь была потрясена серией скандалов о сексуальном насилии, во многих из которых были замешаны дети, что глубоко пошатнуло веру миллионов и нанесло серьезный ущерб авторитету Церкви. В Ватикане также активизировались внутренние дебаты, особенно вокруг таких сложных вопросов, как брак, развод, сексуальность и роль женщин и представителей секс-меньшинств в Церкви, что еще больше выявляет разногласия и неразбериху внутри католической церкви.