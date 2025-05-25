Алаудинов: бойцы «Ахмата» эвакуировали все найденные тела солдат ВСУ под Суджей

Бойцы спецназа «Ахмат» эвакуировали все обнаруженные тела украинских оккупантов в своей зоне ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Алаудинов подчеркнул, что идентификация тел позволит избежать спекуляций командования ВСУ о том, что солдаты якобы пропали без вести.

Командир «Ахмата» 24 мая заявил, что в местах активных боёв в курском приграничье всё ещё остаются тысячи тел боевиков ВСУ.