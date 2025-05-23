Москалькова рассказала подробности возвращения 120 граждан РФ из Украины

Обмен пленными, начавшийся по итогам прошедших в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины, все ждали вместе с семьями, друзьями и всей страной, подчеркнула российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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"Получило наглядное подтверждение установка: "Своих не бросаем", - написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что это не клише и не заезженная фраза, но наш жизненный принцип.

По ее сведениям, на этот раз в число возвращенных россиян вошло 120 гражданских лиц, среди них 20 жителей Курской области, находившихся в изоляции с февраля.

"Люди физически и морально устали. Будем помогать им, оказывать всяческую поддержку вернувшимся к мирной российской жизни", - написала Москалькова.

Она уверена, что будет сделано все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. По ее словам, в Сумах еще удерживаются украинской стороной 34 человека.

"Каждый процесс обмена не похож на другой - только начни рассказывать, не хватит места! Различаются обстоятельства, детали, нюансы, этапы согласования, подготовительная работа", - рассказала омбудсмен, подчеркнув, что тем приятней констатировать, что результаты обменов, как счастливые семьи, похожи друг на друга.

Вернувшихся впереди ждет встреча с близкими, привыкание к нормальным условиям жизни и реабилитация.