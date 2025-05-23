В Генпрокуратуре напомнили о вырывании ноздрей за взятки при Петре I

Во Владивостоке во время суда по крупному коррупционному делу представитель Генпрокуратуры РФ напомнил об указе императора Петра I, по которому взяточникам вырывали ноздри. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда города.

В публикации говорится, что дело поступило в суд 9 декабря 2024 года, с тех пор число ответчиков по нему возросло до 65. Речь идет о незаконном завладении портом на Камчатке. В пятницу суд удовлетворил иск ГП о взыскании в доход государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний.

В сообщении агентства от 18.00 (мск) говорится, что в настоящее время судья продолжает зачитывать решение.

Во время суда представитель надзорного ведомства вспомнил, что указом Петра Великого с 1714 года была ужесточена ответственность за коррупцию, и "самой мягкой формой являлось вырывание ноздрей и лишение всего имущества".

"В настоящее время все гораздо мягче", - сказал он.

Отмечается, что на заседании в марте Генпрокуратура оценила более чем в 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в пользу государства. В списке ответчиков - известные в регионе люди, среди них бывшие региональные чиновники и депутаты.