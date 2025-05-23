В Крыму введут режим ЧС

Власти Крыма, как сообщил глава регионального Минсельхоза Денис Кратюк, собираются объявить в республике режим ЧС из-за пагубного влияния весенних заморозков и засушливой погоды на будущий урожай сельскохозяйственной продукции.

«Работа ведется по введению режима ЧС, - сказал он в прямом эфире на странице министерства во "ВКонтакте". - У нас два фактора сложатся в единый ЧС - ранневесенние заморозки и серьезная почвенная атмосферная засуха».

Сейчас, как он отметил, собирается информация от Гидрометцентра, «работают районные комиссии».

По словам Кратюка, режим ЧС следует ввести, чтобы задействовать механизмы финансовой поддержки аграриев, а также пролонгировать лизинговые платежи и скорректировать работу с кредитами.

В апреле и мае в Крыму объявляли штормовое предупреждение из-за заморозков. В середине апреля в регионе выпадал снег, а март, напротив, был жарким и засушливым. Кроме того, за осень, зиму и весну выпало малое количество осадков.

Подсчет ущерба, нанесенного непогодой зерновым культурам, продолжится. Известно, что на площади более 28 тысяч га (общая посевная площадь - 540 тысяч га) ожидается явное снижение или даже гибель урожая. Снижение сбора винограда планируется до 15-18%, овощей открытого грунта - 18% по сравнению с показателями 2024 года. Весенними заморозками повреждены 3,2 тысячи га садов.