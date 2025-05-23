Юрист оценила ситуацию с недопуском школьницы с иконой на ЕГЭ

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала ситуацию вокруг старшеклассницы из Екатеринбурга, которую не пустили на ЕГЭ с маленькой иконой и попросили оставить религиозную атрибутику перед входом в кабинет, где шел экзамен.

В соответствии с правилами проведения единого государственного экзамена приносить в аудиторию можно только те предметы, которые разрешены. Это черные гелевые ручки, непрограммируемые калькуляторы, а также линейки, не содержащие справочной информации. Другие предметы, такие как средства связи, наушники, книги, блокноты, брать с собой в аудиторию нельзя. Это будет нарушать правила проведения экзамена, отвлекать людей. Кроме того, это может поставить под сомнение правильность проведения ЕГЭ, привести к искаженным результатам, ведь благодаря этим предметам ученики могут смухлевать. Поэтому то, что девушку не пустили на экзамен с иконой, было вполне обоснованно. Это не нарушает права ученика и не оскорбляет чувства верующих. Просто есть такие требования. Так что никаких нарушений законодательства или нарушений прав ученика я в данной ситуации не усматриваю. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Ранее в РПЦ словами об СВО отреагировали на отказ пускать школьницу на ЕГЭ с иконой.