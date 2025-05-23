Охрана вытолкала из зала поклонника на прощании с хореографом Григоровичем

Охранник вытолкал поклонника на прощании с хореографом Юрием Григоровичем. Мужчина хотел занять свободное место в зале, хотя прощающихся просили не садиться.

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Об инциденте сообщил сайт mk.ru.

Мужчина, которого выталкивал охранник, произнес: «Уберите от меня руки».

Журналист издания спросил у охранника, является ли он сотрудником частной охранной фирмы или правоохранительных органов. Мужчина промолчал и уточнил, с какой целью корреспондент интересовался.

Отмечается, что дальше он старался вести себя услужливо и помогал пожилым дамам спускаться по ступенькам.

В целом, отмечает издание, прощание с мастером прошло на достойном уровне. В финале церемонии Григоровичу кричали слова «Браво», «Спасибо».

Ранее сообщалось, что стоимость гроба хореографа составила 340 тысяч. Он выполнен из ясеня и имеет белую велюровую постель.