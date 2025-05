В школе РФ на последнем звонке запретили танцевать под американские песни

В Санкт-Петербурге выпускникам школы №371 с углубленным изучением английского и французского языков запретили на последнем звонке танцевать под американские песни. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, решение о запрете выбора музыки для выступления администрация образовательного учреждения приняла за несколько дней до праздника, поставив выпускников перед фактом.

В запрещенном списке оказались песни Call Out My Name американской группы Weekend, Die with a smile в исполнении Lady Gaga и Bruno Mars, а также «Здесь были» певицы Гречки. В школе попытались объяснить это решение тем, что музыканты якобы являются «иноагентами», однако никто из вышеперечисленных исполнителей в этот реестр не внесен.

«Директор из своей личной прихоти запрещает детям танцевать танец под песню иностранного исполнителя. Изначально все знали и слышали, под какую музыку танцуют выпускники, и за пару дней до мероприятия вдруг сообщили, что нельзя танцевать под эту песню», — возмутилась одна из родительниц.

По ее словам, школьникам пригрозили отменой последнего звонка, если на нем собираются выступать под непатриотичную музыку.

Чиновники также прокомментировали ситуацию, пояснив, что музыканты внесены в список нежелательных для выступлений на территории Российской Федерации.

«Это касается, в частности, певицы Гречка (Иванова Анастасия), которая находится в этом списке, а также таких исполнителей, как Lady Gaga, чья поддержка военнослужащих других стран противоречит нашим ценностям и патриотическим традициям», — сообщили в администрации Московского района.

Ранее в Екатеринбурге школьникам посоветовали отказаться от зарубежных песен на выступлениях во время последних звонков. По словам родителей, их поставили перед фактом, что «иностранные песни строго под запретом, а последний звонок проводится для города, школы, а потом уже для вас».