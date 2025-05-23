Стала известна судьба вывезенных на Украину жителей Курской области

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Жителей Курской области вернули с территории Украины в рамках масштабного обмена по формуле «1000 на 1000». Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны России.

Стала известна судьба вывезенных на Украину жителей Курской области
© РИА Новости

По данным оборонного ведомства, помимо 270 плененных российских военнослужащих Украина вернула также 120 гражданских лиц. Среди них оказались и жители Курской области, которых во время оккупации российских территорий солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли в Сумскую область.

В рамках первого обмена, который состоялся в пятницу, 23 мая, Россия передала 270 украинских военнопленных, а также 120 гражданских лиц.

Точное число вернувшихся на территорию России жителей Курской области не уточняется. До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что на Украине остаются 53 жителя российского приграничья.

Ранее Москалькова неоднократно заявляла, что Киев затягивает возвращение российских граждан, удерживая людей в Сумской области незаконно.

Общество
Татьяна Москалькова
Минобороны России