Госпитализированы двое вернувшихся из плена жителей Курской области

В больницу доставили двух жителей Курской области с осколочными и травматическими ранениями, они вернулись домой в результате обмена пленными, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале, пострадавшие – 68-летняя женщина с осколочными ранениями предплечья и живота, а также 65-летний мужчина с травмами левого глаза и мягких тканей головы.

По словам Хинштейна, все возвращенные из плена взрослые, преимущественно пенсионного возраста, среди них нет детей. Трех человек сразу заберут родственники, остальные будут размещены в пунктах временного размещения, где их дополнительно осмотрят врачи и окажут необходимую помощь социальные службы.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области. В Сумах остаются еще 34 человека.

Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

Стороны договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.