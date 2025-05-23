В России появился огромный медведь в два человеческих роста

Во Владимире появился огромный медведь из металла в два человеческих роста. На его создание местный житель Михаил Блинов потратил около трех месяцев, пишет «Зебра ТВ».

Подобная скульптура медведя, стоящего на задних лапах, вышла очень реалистичной, при этом вдвое выше самого создателя. На данный момент она находится в мастерской Блинова во Владимире.

По фото видно, что медведь вышел довольно грозного вида с большими острыми клыками и когтями. Он стоит на задних лапах в тот момент, когда якобы издает мощный рык.

По словам Блинова, изначально он хотел сделать только «трофейную голову» медведя. У него даже был заготовлен простой каркас под дальнейшие металлические листы. Но позднее, благодаря поклонникам, скульптуру захотелось сделать больше и в полный рост. Всего, по оценке создателя, на эту работу было потрачено около 400 килограммов металла.

Незадолго до этого в Астраханской области также изготовили пятитонную воблу. Ее длина составила 10 метров, а вес — 5 тонн.