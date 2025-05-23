Мизулина отреагировала на изъятие иконы у школьницы на ЕГЭ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает неоправданным запрещать школьникам брать с собой на ЕГЭ иконы.

Такое мнение она выразила, комментируя инцидент в Екатеринбурге, где ученицу попросили оставить маленькую икону перед входом в кабинет.

"Может еще и крестик снять надо было? Зачем уж так то перебарщивать? <...> Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям", - написала Мизулина в Telegram-канале, назвав это требование абсурдным.

Конфликт вокруг иконы на ЕГЭ: Милонов требует извинений

Основной период проведения ЕГЭ стартовал 23 мая с экзаменов по химии, литературе и истории.