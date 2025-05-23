Конфликт вокруг иконы на ЕГЭ: Милонов требует извинений

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от организаторов принести извинения школьнице из Екатеринбурга, которой не разрешили принести икону на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет Life.ru.

Сегодня выпускники сдают экзамены по истории, литературе и химии. При этом стало известно, что в екатеринбургскую гимназию №39 не пустили одиннадцатиклассницу с иконой. Организаторы попросили оставить ее на входе.

По мнению Виталия Милонова, тем, кто забрал икону у школьницы, следовало бы извиниться и отдать ее назад.

«Это не является посторонним предметом. Может, им еще и крестики надо снимать было бы? Если они не христиане, то это их личные проблемы. Это не значит, что у человека должны быть только трусы и майка», - подчеркнул парламентарий.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о том, что ведомство пока не получало жалобы от школьницы из Екатеринбурга, пишет РИА Новости.

«В порядке проведения не прописаны у нас в том числе духовные вещи. Но как нет запрета конкретного, так и нет рекомендаций, что ребята могут проносить такие вещи», - пояснил он.

В 2024 году в СМИ была распространена информация о том, что школьникам из Чувашии якобы пришлось раздеться до нижнего белья, чтобы попасть на Единый государственный экзамен. Инцидент произошел в одной из школ Яльчикского округа. А ученики в Воронеже пожаловались на досмотр, который им устроили на входе в учебное заведение перед сдачей ЕГЭ по русскому языку.