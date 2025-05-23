Россияне назвали слова, которые их бесят

Больше всего россиян раздражает молодежный слэнг. На втором месте — канцелярит, особенно на сайтах интересующих их компаний.

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Слова «кринж», «изи» и канцеляризмы стали главными раздражителями для россиян. Исследование «Дзен» и «Грамота.ру», в котором приняли участие 1 272 жителя страны показало: 38 процентов из них не приемлют молодежный сленг, а 37 процентов — бюрократические штампы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Однако в соцсетях разгорелись споры. Так, подписчики Telegram-канала «Новости Москвы» разделились на три лагеря. Одни поддерживают новые слова и считают сленг нормальным, других он раздражает, а третьи вообще не видят в словах никакой проблемы.

Про самые раздражающие сленговые словечки люди писали не без иронии. «Это очень вайбовые и трушные слова», — прокомментировал, к примеру, один москвич, описав типичное утро в «оверсайз лонгсливе» с походом за «латте на кокосовом».

Но многие не разделяют этого веселья. В список раздражающих слов и выражений комментаторы добавили новые: «челик», «от слова совсем», «крайний» (вместо «последний»), «вкусный» не про еду, а также фразы вроде «Я вас услышал(а)» и «Какое-то явление — все!».

Впрочем, всегда найдутся те, кто упомянет и другие примеры, которые бесят большинство людей. «Ихние — ничего более бесячего нет!», «"Мяско", "садить" (с ударением на “а”) и «чтоб ты понимала», «Ультанул", "Альтушка", "рофл", "имба"», — писали в комментариях.

Один из москвичей вступился за сленг и попробовал объяснить употребление слова «кринж». «Слову “кринж” нет аналога в русском. Стыд или позор — слишком негативно, а “кринж” — смешная неловкость с долей испанского стыда», — написал он.

При этом многие пользователи напомнили, что слэнг, особенно молодежный, был всегда, так что наблюдать за бывшими стилягами и поколением миллениалов, которые ругают за него зумеров, то есть сегодняшнюю молодежь, довольно забавно. А тот факт, что половину слов старшие не понимают — стандартный эффект. Язык молодых рождается как раз для того, чтобы его не до конца понимали родители. Кстати, их слэнг дети тоже не понимают.

Но вернемся к исследованию. По его данным, также 32 процента участников не выносят канцелярит на сайтах компаний, а 31 процент — в банковских документах. При этом 27 процентов россиян не верят статьям, если те созданы нейросетями.